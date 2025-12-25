Mitten in der Weihnachtsnacht bricht in einem Potsdamer Café ein Feuer aus – drei Menschen kommen ins Krankenhaus.

Potsdam - Am frühen Weihnachtsmorgen ist ein Feuer in einem Café in der Potsdamer Innenstadt ausgebrochen und hat drei Menschen verletzt. Um 2.00 Uhr morgens wurde die Feuerwehr Potsdam zur Brandstelle in dem Mehrfamilienhaus gerufen, gegen 4.00 Uhr war das Feuer gelöscht, wie die Feuerwehr mitteilte. Zunächst berichtete die „Märkische Allgemeine Zeitung“ (MAZ).

Drei Menschen aus dem Mehrfamilienhaus seien mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gekommen. Nähere Angaben zu den Personen machte die Feuerwehr zunächst nicht. Warum das Feuer ausbrach und ob in dem Café noch Betrieb herrschte, sei derzeit nicht bekannt.