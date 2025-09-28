Am frühen Morgen wird ein Brand im ersten Stock eines Gebäudes in Gropiusstadt entdeckt. Drei junge Leute kommen ins Krankenhaus - eine 17-Jährige nach einem Sprung aus dem Fenster.

Berlin - Bei einem Brand in einem 17-geschossigen Hochhaus im Berliner Stadtteil Gropiusstadt sind drei junge Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wurde eine 17-Jährige mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen. Ein 55 Jahre alter Nachbar hatte sie demnach hinter der Wohnungstür entdeckt und aus der Wohnung gezogen.

Eine weitere 17-Jährige sprang laut Polizei aus der Wohnung im ersten Stock. Einem 18-Jährigen gelang es, selbst vor den Flammen zu fliehen. Beide kamen ebenfalls ins Krankenhaus, wie es weiter hieß.

Das Feuer war am Morgen gegen 4.50 Uhr gemeldet worden. Die Flammen hätten vom ersten Stock auf die darüberliegende Etage übergegriffen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Während des Einsatzes hätten 18 Menschen ihre Wohnungen vorübergehend verlassen müssen.

Nach dem Brand und den Löscharbeiten sind laut Polizei mehrere Wohnungen nicht mehr bewohnbar. Nun ermittelt das Brandkommissariat des Landeskriminalamts Berlin zu der Ursache.