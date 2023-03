Bremen - Zwei Räuber haben einen Supermarkt in Bremen überfallen und drei Menschen verletzt. Die beiden Täter bedrohten am Montagabend eine Kassiererin des Discounters mit einer Waffe, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein 55 Jahre alter Kunde ging auf das Duo zu, daraufhin schlug einer der Räuber den Mann mit der Pistole nieder. Auch eine 31 Jahre alte Verkäuferin, die zu Hilfe eilen wollte, erhielt mit der Waffe Schläge auf den Kopf.

Die 31 Jahre alte Kassiererin öffnete die Kasse nicht, wie von den Räubern gefordert. Die Unbekannten drangen in die Kabine der Frau ein, schlugen sie und nahmen das Geld an sich. Danach flüchteten sie. Der Kunde und die Verkäuferin kamen mit Kopfplatzwunden ins Krankenhaus, die Kassiererin wurde vor Ort medizinisch versorgt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.