Waldfisch - Bei einem Unfall im Wartburgkreis ist ein Mann schwer verletzt worden. Der 71-Jährige war laut der Polizei am Mittwochnachmittag auf der B19 mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem anderen Pkw kollidiert. Die zwei Insassen des zweiten Fahrzeugs wurden leicht verletzt. Alle drei Menschen kamen ins Krankenhaus. Die Unfallursache war unbekannt. Der Schaden wurde auf 65.000 Euro geschätzt. Der 71-Jährige schwebt laut der Polizei nicht in Lebensgefahr.