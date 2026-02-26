Immer wieder verlieren Menschen Tausende Euros durch Betrugsmaschen mit falschen Anlageversprechen. In Jena ist nun eine Frau betroffen, die um mehr als 25.000 Euro gebracht wurde.

Jena - Durch einen Betrug hat eine Frau innerhalb mehrerer Wochen über 25.000 Euro verloren. Über eine Website kam die 66-Jährige mit einer unbekannten Frau in Kontakt, von der sie am Telefon hohe Renditen für Geldanlagen versprochen bekam, wie die Polizei mitteilte. Immer wieder wurde demnach Geld gefordert. Eine Rendite in Höhe einer knapp fünfstelligen Geldsumme wurde demnach sogar ausgezahlt, sollte aber direkt auf ein Konto im Ausland weitergeleitet werden. Die Kriminalpolizei ermittelt. Die Polizei warnt vor solchen Betrugsmaschen. Man solle sich für Investitionen „ausschließlich an vertrauliche Quellen wenden“.