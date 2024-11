In der Wärme soll der Feinschliff für die Rückrunde gelingen. Dresden fliegt wieder in die Türkei.

Dresden - Fußball-Drittligist Dynamo Dresden startet nach der zwölftägigen Weihnachtspause am 3. Januar in die Rückrundenvorbereitung. Nach zwei weiteren Trainingstagen in der sächsischen Landeshauptstadt fliegt die Mannschaft von Cheftrainer Thomas Stamm am 6. Januar ins Wintertrainingslager ins türkische Lara. Bis zum 12. Januar bestreitet die Mannschaft dort neben zahlreiche Trainingseinheiten auch ein Testspiel. Der Gegner steht noch nicht fest.

Das erste Heimspiel des neuen Jahres steht dann am 19. Januar an, wenn es ab 13.30 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion gegen den FC Viktoria Köln geht. Im letzten Hinrundenspiel des Jahres am 21. Dezember muss die SDG bei der SpVgg Unterhaching ran.