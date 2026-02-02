Dresden setzt auf frischen Wind: Zwei Spieler starten das Abenteuer 3. Liga. Wer bekommt in Duisburg und Aachen jetzt eine neue Chance und warum?

Dresden - Dynamo Dresden geht ohne Dominik Kother und Jonas Oehmichen in die restliche Saison der 2. Fußball-Bundesliga. Der Aufsteiger verleiht das Duo in die 3. Liga - Kother geht zum MSV Duisburg und Eigengewächs Oehmichen zu Alemannia Aachen.

Kother war erst im Januar 2025 von Regensburg nach Dresden gewechselt. In der laufenden Saison war er zwölfmal in der 2. Liga zum Einsatz gekommen. „Nach den Gesprächen mit Dominik stand schnell fest, dass er nach einer neuen Herausforderung strebt. Wir sind froh, dass wir auf der Zielgeraden noch eine für alle Seiten zufriedenstellende Lösung finden konnten und er leihweise für einen ambitionierten Drittligisten auflaufen kann“, sagte Sportchef Sören Gonther.

Oehmichen soll in Aachen Erfahrung und Spielzeit sammeln. „Der Sprung in die 2. Bundesliga ist nicht immer leicht, umso wichtiger ist es, dass er in seinem jungen Alter zunächst viel Spielpraxis hat, um seine Fähigkeiten weiter auszubauen“, sagte Gonther. Der 21 Jahre alte Oehmichen war in dieser Spielzeit zu zehn Liga-Einsätzen gekommen.