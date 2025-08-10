Die Dresdner Eislöwen rüsten weiter auf. Mit dem ehemaligen Münchner Top-Torjäger Austin Ortega lotst der DEL-Aufsteiger den nächsten Hochkaräter an die Elbe.

Dresden - Einen Monat vor dem offiziellen Saisonstart haben die Dresdner Eislöwen einen weiteren Transfer-Coup gelandet. Wie der DEL-Aufsteiger bekanntgab, wechselt Top-Torjäger Austin Ortega vom Ligarivalen Adler Mannheim an die Elbe.

Der 31-Jährige aus den USA bringt die Erfahrung von 270 DEL-Spielen für die Eisbären Berlin, Red Bull München und Mannheim mit. Dabei erzielte er insgesamt 108 Tore und bereitete 124 Treffer vor. Mit den Münchnern wurde Ortega 2023 deutscher Meister. Ortega ist beim Neuling der neunte Neuzugang.

Treffsicherer Stürmer

Der aus Kalifornien stammende studierte Sportwissenschaftler avancierte allein zwischen 2021 und 2024 mit 72 Treffern und 67 Assists in drei Hauptrunden zum Top-Torjäger der Bayern. Gleich beim Eröffnungsspiel am 9. September trifft Ortega auf einen anderen Ex-Club, die Eisbären Berlin, die ihn 2018 aus Schweden nach Deutschland lotsten.

„Austin ist ein außergewöhnlicher Spieler, der seit Jahren seine Qualitäten in der DEL unter Beweis stellt. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn für die Eislöwen gewinnen konnten. Seine Spielintelligenz und Torgefahr werden unserem Team enorm weiterhelfen. Zudem kennt er Trevor Parkes bereits bestens aus München. Mit seiner Erfahrung und seinem Ehrgeiz passt er hervorragend zu den Eislöwen“, sagte Dresdens Sportdirektor Matthias Roos.