Die Bauarbeiten am Dresdner Hauptbahnhof sind abgeschlossen. Heute fahren dort wieder Züge, nachdem der Bahnhof drei Tage lang gesperrt war.

Dresden - Die Bauarbeiten am Dresdner Hauptbahnhof sind planmäßig abgeschlossen. Seit dem Morgen ist der Bahnhof wieder für den Zugverkehr freigegeben, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn mitteilte.

Wegen der Arbeiten war der Hauptbahnhof seit Freitagmorgen gesperrt, drei Tage lang konnten keine Züge fahren. Hintergrund der Sperrung waren Arbeiten am Kreuzungsbauwerk unter der Budapester Straße. Sie sind Teil des Ausbaus der Bahnverbindung Leipzig–Dresden, der bis 2027 abgeschlossen werden soll.

Eine weitere Sperrung des Hauptbahnhofs ist für den Zeitraum vom 14. bis 16. Februar angekündigt.