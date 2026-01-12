Witterungsbedingte Reparaturen an drei S-Bahn-Stationen sorgen in Berlin für Verspätungen und einen eingeschränkten Takt.

Berlin - Mehrere Weichen müssen in Berlin heute Morgen repariert werden - das sorgt für Verzögerungen im S-Bahn-Verkehr. Konkret geht es teils witterungsbedingte Reparaturen an den Stationen Westkreuz, Grunewald, Ostbahnhof und Teltow Stadt, wie die S-Bahn Berlin mitteilte. Weshalb die Reparaturen konkret nötig waren, wurde nicht mitgeteilt. In Berlin ist es seit Tagen eisig kalt und es liegt Schnee.

Verspätungen gebe es deshalb auf den Linien S3, S5, S7, S9, S25 und S26. Die S3 fährt demnach zwischen Warschauer Straße und Charlottenburg nur im 20-Minuten-Takt, die S5 verkehrt nur bis Charlottenburg. Zwischen Charlottenburg und Westkreuz müssen Fahrgäste laut S-Bahn auf die S3, S7 oder S9 ausweichen.

Außerdem fallen die Züge der S3 Express zwischen Friedrichshagen und Ostbahnhof sowie die taktverstärkenden Züge der Linie S5 zwischen Mahlsdorf und Warschauer Straße beziehungsweise Ostbahnhof aus.