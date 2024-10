Teilweise ist es ein harter Kampf. Dresden setzt sich in der Bundesliga trotzdem durch.

Dresden - Die Volleyballerinnen des Dresdner SC haben ihre Siegesserie fortgesetzt. Das Team von Trainer Alexander Waibl gewann in der heimischen Arena das Ostderby gegen den VfB Suhl Lotto Thüringen klar mit 3:0 (25:23, 25:22, 25:20). Damit bleiben die Elbestädterinnen auch nach dem sechsten Bundesliga-Spieltag ungeschlagen.

Vor 2743 Zuschauern wogte das Geschehen anfangs hin und her. Die Gastgeberinnen wirkten wenige Tage nach dem 3:2-Erfolg in Schwerin etwas müde und hatten Mühe, ihren Rhythmus zu finden. Doch im ersten Satz konnten sie sich dank einer Aufschlagserie von Sarah Straube ein wenig absetzen und am Ende verwandelte Diagonalangreiferin Marta Levinska den dritten Satzball.

Im zweiten Abschnitt wackelte bei den Waibl-Schützlingen die Annahme und die Gäste aus Thüringen nutzten ihre Chancen, gaben keinen Ball verloren und erarbeiteten sich einen Fünf-Punkte-Vorsprung. Doch die DSC-Damen kämpften sich mit einer starken Teamleistung heran und die Bundesliga-Topscorerin Marta Levinska sorgte mit drei Punkten in Serie für den Satzgewinn. Auch im dritten Abschnitt lieferte Suhl noch harten Widerstand, aber die DSC-Damen spielten ihre Qualitäten in Angriff und Abwehr aus.