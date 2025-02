Dresden - Vier Tage nach dem knappen 3:2-Sieg in Münster gewannen die Volleyballerinnen des Dresdner SC das Ostduell gegen den VfB Suhl Lotto Thüringen souverän mit 3:0 (25:14, 25:18, 25:19). Sie bleiben damit im Kampf um die vorderen Plätze der Tabelle.

Vor 2.621 Zuschauern zeigten sich die Dresdnerinnen von Beginn an hellwach. Sie schlugen sehr druckvoll auf. Aus stabiler Annahme konnte Regisseurin Sarah Straube ihre Angreiferinnen sehr variabel einsetzen, und auch die Block- und Feldabwehr stand sicher.

In den ersten beiden Sätzen spielten die Schützlinge von Alexander Waibl gegen die ersatzgeschwächten Gäste aus Thüringen sehr kompakt. Im dritten Abschnitt schalteten die DSC-Damen zu Beginn einen Gang zurück - Suhl kam nach ein paar Umstellungen besser in die Partie. Doch die Dresdnerinnen spielten ihre Qualitäten in allen Bereichen aus. Marta Levinska, die mit 15 Punkten erfolgreichste Sorerin war, verwandelte nach nur 71 Minuten den dritten Matchball.