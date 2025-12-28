Die Volleyballerinnen des Dresdner SC sind bei Aufsteiger TSV Flacht ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Dabei fehlt ein wichtiger Akteur.

Weissach - Auch ohne ihren erkrankten Cheftrainer Alexander Waibl haben die Volleyball-Frauen des Dresdner SC ihre Pflichtaufgabe beim Bundesliga-Aufsteiger Binder Blaubären TSV Flacht souverän erfüllt. Der deutsche Supercup-Gewinner setzte sich beim Tabellenschlusslicht klar mit 3:0 (25:14, 25:10, 25:13) durch. Mit dem neunten Sieg im elften Spiel erkämpften sich die Elbestädterinnen vor dem Jahreswechsel den zweiten Platz hinter den bislang ungeschlagenen Stuttgarterinnen.

Vor 433 Zuschauern in der ausverkauften Halle des TSV Flacht diktierten von Beginn an die Dresdnerinnen das Geschehen auf dem Feld. Der deutsche Vizemeister, der diesmal von Co-Trainer Lukasz Marciniak gecoacht wurde, schlug sehr druckvoll auf und fand aus stabiler Annahme gute Lösungen im Angriff.

Auch in der Block- und Feldabwehr zeigten sich die Gäste klar überlegen. So konnte Marciniak im zweiten und vor allem im dritten Abschnitt seine Reihen nahezu komplett durchwechseln. Schon nach 56 Minuten war der souveräne Sieg des Favoriten unter Dach und Fach. Als wertvollste Spielerin wurde Diagonalangreiferin Marta Levinska gekürt, die mit 16 Punkten auch erfolgreichste Scorerin war.