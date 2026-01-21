Nach Niederlagen in der Champions League haben sich die Volleyball-Frauen des Dresdner SC im ersten Bundesliga-Spiel des Jahres in Wiesbaden schadlos gehalten und im Schnelldurchgang gewonnen.

Wiesbaden - Die Volleyballerinnen des Dresdner SC haben ihre erste Pflichtaufgabe im neuen Jahr in der Bundesliga erfolgreich gemeistert. Das Team von Alexander Waibl setzte sich beim VC Wiesbaden klar mit 3:0 (25:15, 25:15, 25:17) durch.

Die Elbestädterinnen, die zuletzt in der Champions League zwei Niederlagen bei den Top-Teams in Ankara und Conegliano kassiert hatten, absolvierten den ersten Bundesliga-Auftritt im neuen Jahr von Beginn an souverän. Der deutsche Vizemeister und Supercup-Gewinner zeigte sich vor 1.367 Zuschauern den Hessinnen in allen Belangen deutlich überlegen.

Den Ausschlag gab vor allem die größere Durchschlagskraft im Angriff und auch eine besser Block- und Feldabwehr des Favoriten. Nach nur 58 Minuten verwandelte Miku Akimoto den ersten Matchball. Die Japanerin lieferte eine starke Partie, erwies sich mit 15 Punkten als erfolgreichste Scorerin und erhielt anschließend die MVP-Medaille als wertvollste DSC-Spielerin.