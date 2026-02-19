Erst einmal in ihrer Vereinsgeschichte erreichten die Dresdner Volleyballerinnen das Halbfinale des CEV-Cups. Jetzt steht der Bundesligist erneut mit einem Bein in der Runde besten Vier.

Dresden - Die Volleyballerinnen des Dresdner SC haben das Viertelfinal-Hinspiel im europäischen CEV-Cup klar für sich entschieden. Das Team von Alexander Waibl gewann gegen den französischen Vertreter Volley Mulhouse Alsace mit 3:0 (25:19, 25:22, 25:17). Vor 2.079 Zuschauern in der heimischen Arena diktierten die Dresdnerinnen mit druckvollen Aufschlägen, stabiler Annahme und Abwehr sowie klugen Lösungen im Angriff über weite Strecken das Spiel.

Durch den klaren Erfolg nach 79 Minuten erspielte sich der deutsche Vizemeister eine hervorragende Ausgangsposition für das Rückspiel am kommenden Mittwoch in Frankreich. Dann reichen den Elbestädterinnen bereits zwei Satzgewinne zum Einzug ins Halbfinale.

Dresden hatte sich mit einem dritten Platz in der Gruppenphase der Champions League für die Runde der letzten Acht im zweitklassigen CEV-Cup qualifiziert und kann nun zum zweiten Mal nach 2014 in die Runde der besten Vier einziehen.

Der Sieg gegen Mulhouse war hoch verdient. Im zweiten und dritten Abschnitt lagen die Gastgeberinnen gegen die Elsässerinnen zwischenzeitlich zwar hinten. Beide Male aber kämpfte sich Dresden dank einer starken Block- und Feldabwehr sowie cleverer Strategie bei den Aufschlägen wieder zurück.