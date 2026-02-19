Die Thüringer können in Gummersbach nur in der Anfangsphase mithalten. Dann lässt die Konzentration nach. Durch 17 Fehlwürfe und zwölf technische Fehler ist die Niederlage nicht abzuwenden.

Gummersbach - Die Handballer des ThSV Eisenach bleiben in fremden Hallen gerngesehene Gäste. Die Thüringer verloren das Spiel beim Tabellensechsten VfL Gummersbach mit 27:35 (13:17) und kassierten damit im elften Auswärtsspiel die elfte Niederlage.

Den größten Anteil am Erfolg der Hausherren hatten die deutschen Vize-Europameister Miro Schluroff (12) und Julian Köster (6) sowie Kay Smits (7/2). Für Eisenach erzielten Felix Aellen (7/3) und Dominik Solak (4) die meisten Treffer.

Nur bis zum 7:7 (12.) konnten die Gäste das Geschehen ausgeglichen gestalten. Dann zogen die Hausherren mit einem 7:2-Lauf auf 14:9 (19.) davon, bauten diesen Vorsprung bis zur 43. Minute auf 26:19 aus und gerieten nie mehr in Bedrängnis. Die Gummersbacher nutzten die 17 Fehlwürfe und zwölf Ballverluste ihres Gegners gnadenlos aus. Außerdem bekam die Eisenacher Abwehr den überragenden Schluroff nicht in den Griff.