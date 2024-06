Dresden - Volleyball-Bundesligist Dresdner SC hat US-Mittelblockerin Emma Clothier verpflichtet. Die 23-Jährige vom Erstligisten Pinkin de Corozal (Puerto Rico) unterschrieb an der Elbe einen Einjahresvertrag. Sie stammt aus dem texanischen Corollton und spielte bis Dezember 2023 für das Team der Florida State University. Sowohl in den USA als auch in Puerto Rico wurde sie mehrfach als beste Mittelblockerin und beste Aufschlägerin ausgezeichnet. „Emma ist eine athletische, dynamische Mittelblockerin. Sie kann vor und hinter der Zuspielerin angreifen, ist also variabel einsetzbar“, sagte DSC-Trainer Alexander Waibl.