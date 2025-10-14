Nun ist auch der letzte Bauzaun weg: Der Innenhof des Dresdner Zwingers lädt frisch saniert zum Besuch – inklusive erneuerter Wege, Brunnen und moderner Technik.

Der Zwinger zählt mit bis zu fünf Millionen Besuchern pro Jahr zu den Wahrzeichen von Dresden.

Dresden - Nach mehr als viereinhalb Jahren sind die Sanierungsarbeiten im Innenhof des berühmten Dresdner Zwingers offiziell beendet. Damit steht das barocke Gartenensemble Besuchern wieder als Ganzes offen.

Der 1719 eingeweihte Zwinger ist eines der bedeutendsten Barockbauwerke. Mit jährlich bis zu fünf Millionen Besuchern zählt er zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten Dresdens. Neben dem Hofensemble beherbergt er renommierte Museen wie die Gemäldegalerie Alte Meister und die Porzellansammlung. Das gesamte Ensemble umfasst eine Fläche von 100.000 Quadratmetern. Allein der Innenhof misst 15.500 Quadratmeter - das entspricht in etwa zwei Fußballfeldern.

Das Ergebnis der Sanierungsarbeiten könne sich sehen lassen, sagte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) bei der feierlichen Wiedereröffnung. Es spreche für die Handwerkskunst und den Anspruch, sowohl das Erbe der Vorfahren zu bewahren, als auch mit kluger Kraft in die Zukunft zu gehen.

Sanierung kostete 17 Millionen Euro

Die Erneuerung des Zwingerhofs begann im Februar 2021 und kostete rund 17 Millionen Euro. Neben neuen Wegen, Rasenflächen und moderner Beleuchtung erhielt der Hof ein zeitgemäßes Versorgungsnetz im Untergrund. Auch zwei Brunnenbecken wurden erneuert. Ein Teil des Innenhofs hatte bereits im Mai geöffnet.

In Begleitung der Sanierungsarbeiten wurden archäologische Grabungen durchgeführt. Das Forscherteam fand dabei Hinweise zur Gestaltung der Gartenanlagen im 16. bis 18. Jahrhundert sowie Spuren vorstädtischer Bebauung des 15. Jahrhunderts.