Sie starten bei Notfällen oder zur Verlegung kritisch kranker Patienten: Die drei Hubschrauber der DRF Luftrettung in Thüringen sind im vergangenen Jahr insgesamt 3.089-mal alarmiert worden.

Nordhausen/Bad Berka/Suhl - Die Hubschrauber der DRF Luftrettung sind im vergangenen Jahr in Thüringen seltener zu Einsätzen gestartet als im Jahr 2024. Von Januar bis Dezember 2025 wurden die in Nordhausen, Bad Berka und Suhl stationierten Maschinen zusammen 3.089 Mal alarmiert, wie die DRF Luftrettung mitteilte. Im Jahr zuvor waren es 3.167 Einsätze gewesen.

Am häufigsten wurde der in Nordhausen stationierte Hubschrauber gerufen: Dort verzeichnete die Station im Jahr 2025 insgesamt 1.282 Einsätze. Der am Zentralklinikum Bad Berka stationierte Rettungshubschrauber kam 1.029 Mal zum Einsatz. In Suhl startete die Crew 778 Mal.

In Bad Berka entfielen nach Angaben der DRF Luftrettung 362 Einsätze auf die Notfallrettung, 667 Flüge dienten dem Transport kritisch kranker oder verletzter Patientinnen und Patienten zwischen Kliniken. 2024 war der Intensivtransporthubschrauber 1.012 Mal alarmiert worden. In Suhl flog die Maschine insgesamt 778 Einsätze, davon 741 in der Notfallrettung und 37 für Verlegungen zwischen Krankenhäusern. 2024 wurde der Hubschrauber 75 Mal alarmiert.

Die DRF Luftrettung ist eine gemeinnützige Luftrettungsorganisation mit Sitz im baden-württembergischen Filderstadt. Sie gehört zur DRF-Gruppe – nach eigenen Angaben eine der größten Luftrettungsorganisationen Europas – und betreibt bundesweit 32 Stationen.