Magdeburg - Das Deutsche Rote Kreuz will in den nächsten Monaten mit einem Fackellauf durch Europa an seine Wurzeln erinnern. Dazu wird am Mittwochvormittag (10.30 Uhr) in Magdeburg auf dem Domplatz eine Fackel entzündet, wie die Organisation mitteilte. Anschließend ist geplant, die Fackel zehn Tage lang durch Sachsen-Anhalt und später auch durch andere Regionen in Deutschland zu tragen.

Nach Stationen in Österreich und Italien soll Ende Juni im norditalienischen Solferino an die Geburtsstunde der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung erinnert werden. Den Angaben zufolge wurde 1859 der Schweizer Henry Dunant Zeuge der Folgen der Schlacht von Solferino. Dunant setzte sich dafür ein, die Versorgung der Verwundeten zu organisieren. Aus diesen erschütternden Erlebnissen habe sich die Gründung neutraler Hilfsgesellschaften für Verwundete in der gesamten Welt entwickelt, hieß es.