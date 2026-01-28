Kiloweise Drogen und illegale Pyrotechnik: Bei einer Durchsuchung in Brandenburg kam sogar der Munitionsbergungsdienst der Bundespolizei zum Einsatz.

Brandenburg an der Havel - Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Brandenburg an der Havel hat die Polizei kiloweise Drogen, Waffen und Pyrotechnik bei einem 38-Jährigen sichergestellt. Darunter waren acht Kugelbomben, mehrere Kilogramm Amphetaminpaste, Cannabis sowie Bargeld und ein nach dem Waffengesetz verbotener Teleskopschlagstock, wie die Polizei mitteilte. Der Mann befindet sich den Angaben zufolge nach einem Haftbefehl inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt.

Um die Sprengmittel zu transportieren, kam nach dem Fund am Montag der Munitionsbergungsdienst der Bundespolizei zu Hilfe. Ziel der Aktion von der Staatsanwaltschaft Potsdam war es, Beweismittel zu beschlagnahmen: Der Mann wird des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln beschuldigt.