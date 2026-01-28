Ein Kind verschwindet aus einem Krankenhaus, die Polizei startet eine große Suche. Nach Stunden des Bangens gibt es Entwarnung.

In Osnabrück wurde ein fünf Jahre alter Junge stundenlang vermisst. Er wurde zuletzt in einem Krankenhaus gesehen, nun wurde er gefunden. (Archivbild)

Osnabrück - Ein vermisster fünf Jahre alter Junge aus Osnabrück ist nach einer intensiven Suche der Polizei wohlbehalten aufgefunden worden. Der Vater habe seinen Sohn nahe der elterlichen Wohnung angetroffen, teilte ein Polizeisprecher mit.

Das Kind war am Mittag aus einem Krankenhaus in Osnabrück verschwunden. Die Ermittler gingen davon aus, dass der Junge das Gebäude alleine verließ. Die Polizei suchte mit vielen Einsatzkräften nach dem Jungen und bat auch die Bevölkerung um Mithilfe.

Mit fünf Jahren, alleine in einer großen Stadt bei winterlichen Temperaturen und kurz vor der Dunkelheit, brauche das Kind schnell Hilfe, sagte der Sprecher. Nun, wo der Junge wohlbehalten zu Hause ist, dankte die Polizei allen Einsatzkräften und der Bevölkerung für die Unterstützung und die Hinweise.