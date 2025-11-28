Lützen - Drogenfahnder haben in Lützen im Burgenlandkreis einen mutmaßlichen Dealer festgenommen. Bei einer Wohnungsdurchsuchung seien bei dem 31-Jährigen am Mittwoch mehrere Hundert Gramm Cannabis sowie diverse Schuss- und Stichwaffen gefunden worden, teilte die Polizei heute mit. Der Mann sei festgenommen worden. Ein Richter erließ Haftbefehl. Der 31-Jährige wurde in die Justizvollzugsanstalt in Halle gebracht.