Die Polizei bekommt den Hinweis, dass in einem Gastronomiebetrieb in Magdeburg-Salbke Drogen gelagert werden sollen. Durchsuchungen bestätigen das. Und noch mehr.

In Magdeburg hat die Polizei Drogen, Waffen und Bargeld in einem Restaurant und der Wohnung des Betreibers gefunden. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft.(Archivfoto)

Magdeburg - Nach einem Hinweis hat die Polizei in Magdeburg in einem Restaurant und der Wohnung des Gastronomen größere Mengen Drogen, Waffen und Bargeld sichergestellt. In den Räumen im Stadtteil Salbke wurden am Dienstag unter anderem Cannabis, Methamphetamin, mehrere Baseballschläger und Mobiltelefone, ein Schlagstock und etwa 10.000 Euro gefunden, wie die Polizei mitteilte.

Gegen den zunächst vorläufig festgenommenen 51-jährigen Restaurantbetreiber sei ein Untersuchungshaftbefehl erlassen worden, hieß es. Er müsse sich wegen des Verdachts des bewaffneten Handels mit Betäubungsmitteln verantworten.