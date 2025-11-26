Drohnensichtungen in Flughafennähe führten zuletzt mehrfach zu Beeinträchtigungen. Ein Vorfall in Bremen ließ sich zwar schnell klären, bleibt aber nicht ohne Konsequenzen.

Bremen - Ein Drohnenflug in der Nähe des Bremer Flughafens hat einen Einsatz der Bundespolizei ausgelöst. Der Luftverkehr sei aber nur kurz beeinträchtigt gewesen, teilte die Polizei mit. Über der Stadt war der Luftraum für etwa 30 Minuten gesperrt, es kam aber nicht zu Umleitungen oder Ausfällen.

Ein 39-jähriger Mann hatte demnach am Dienstag seine Drohne in einer Höhe von 35 Metern über einer Baustelle einer Flughafenservicefirma fliegen lassen. Einsatzkräfte der Bundespolizei trafen den Drohnenpiloten in der Nähe an und übergaben ihn der Polizei.

Den Beamten erklärte er, dass er Übersichtsaufnahmen einer Baustelle habe machen wollen. Weil sich sein Flug aber in einem sensiblen Bereich des Flughafens ereignete, handelte es sich nicht nur um eine Ordnungswidrigkeit, sondern führte auch zu einer Strafanzeige wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr. Die Drohne wurde sichergestellt.