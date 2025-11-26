Gera - Ein Großbrand in Gera hat einen hohen Schaden verursacht. Mehr als 100.000 Euro betrage dieser, schätzte die Polizei. In der Nacht brannten auf einem Grundstück ein Carport, eine Garage samt Fahrzeug sowie ein angrenzendes Nebengebäude. Wie es zu dem Feuer kam, war noch unklar. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Die Ermittlungen laufen.