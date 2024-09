Landesinnenministerin Daniela Behrens (SPD) will die Ausstattung der niedersächsischen Polizei modernisieren. (Archivbild)

Hannover - Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens hat einen Einblick in den Prozess der Modernisierung bei der Polizei gegeben. In Hannover stellte die SPD-Politikerin am Montag unter anderem Drohnen, Einsatzfahrzeuge mit elektrischem Antrieb sowie das Design für zwei neue Hubschrauber vor.

„Die technischen Innovationen unserer Zeit ermöglichen es uns, die Polizei immer besser, effizienter und zielgerichteter auszustatten“, sagte Behrens bei der Präsentation in der Zentralen Polizeidirektion in Hannover. In ökologischen Belangen setze der Fuhrpark des Landes bundesweit Maßstäbe.

Der Ministerin zufolge stehen der Polizei inzwischen landesweit 23 Drohnen zur Verfügung, die unter anderem bei der Vermessung von Unfallorten eingesetzt werden. Die Polizeihubschrauberstaffel mit aktuell vier Maschinen solle 2026 um zwei neue vom Typ Airbus H145 erweitert werden, kündigte die Innenministerin an. Die Kosten dafür liegen laut Ministerium bei 42,7 Millionen Euro.