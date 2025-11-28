Immer wieder werden Politikerinnen und Politiker bedroht. Nun ging ein Drohbrief bei einem Thüringer Landrat ein - mit einer Todesdrohung. Der Staatsschutz ermittelt.

Nordhausen - Die Polizei ermittelt wegen eines Drohbriefes, der sich gegen den Nordhäuser Landrat Matthias Jendricke (SPD) richtet. Der Staatsschutz ermittele wegen des Tatbestands der Bedrohung, teilte die Polizei auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Details zu dem Fall nannte sie zunächst nicht.

Nach dpa-Informationen ging der Brief in einem SPD-Büro ein, richtete sich an Jendricke und enthielt eine Todesdrohung. Demnach soll der Absender des Briefes Bezüge zur Antifa angegeben haben. Jendricke selbst wollte sich zunächst nicht zu dem Fall äußern.