Zum dritten Mal in diesem Jahr hat der VfL Wolfsburg den Frauenfußball-Klassiker gegen den FC Bayern verloren. Von Ernüchterung ist aber keine Spur.

Wolfsburg - Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg schreiben die deutsche Meisterschaft trotz der erneuten Niederlage im Topspiel gegen den FC Bayern München noch lange nicht ab. „Ich glaube, aus den Erfahrungen in den vergangenen Jahren kann man sagen, dass die Meisterschaft oftmals nicht in den direkten Duellen entschieden wurde, sondern in anderen Partien. Da gilt es, wirklich konsequent zu punkten“, sagte VfL-Kapitänin Svenja Huth nach der 1:3 (0:1)-Niederlage in der Fußball-Bundesliga. „Das wird uns nicht aus der Bahn werfen.“

Titelverteidiger FC Bayern übernahm dadurch wieder die Tabellenführung vor dem VfL. Außerdem besiegten die deutschen Meisterinnen ihren Dauerrivalen inklusive Supercup bereits im dritten Pflichtspiel dieses Jahres.

„Ich finde unsere Entwicklung nach wie vor positiv. Dabei bleibe ich“, sagte VfL-Trainer Stephan Lerch über sein im Sommer völlig neu formiertes Team. „Wir versuchen jetzt, Druck auf den FC Bayern auszuüben und unsere Spiele zu gewinnen.“ Am Mittwochabend geht es für die Wolfsburgerinnen erst einmal in der Champions League beim norwegischen Meister Valerenga IF weiter.