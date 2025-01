Seit 2021 schießt Marvin Ducksch seine Tore für Werder Bremen. Doch ausgebildet wurde er in Dortmund. Vor dem Wiedersehen in der Bundesliga beschäftigt auch ihn die Krise seines Heimatclubs.

Bremen/Dortmund - Vor dem Bundesliga-Duell in der Heimatstadt Dortmund leidet Werder Bremens Torjäger Marvin Ducksch mit seinem Ex-Club BVB. „Ich bin in Dortmund geboren, aufgewachsen, spielte dort in der Jugend und wurde Profi. Ich verdanke dem BVB sehr viel, er ist wie Werder in meinem Herzen. Darum geht die Dortmunder Situation nicht spurlos an mir vorbei“, sagte der 30-Jährige in einem Interview der „Sport Bild“.

Ducksch wechselte bereits mit acht Jahren in die Jugendabteilung von Borussia Dortmund und gab 2013 unter Trainer Jürgen Klopp sein Bundesliga-Debüt. Beim BVB spielte er auch mit Nuri Sahin zusammen, der vor dem Heimspiel gegen Werder Bremen (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) als Trainer der Borussia freigestellt wurde.