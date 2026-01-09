Vor dem ersten NBA-Spiel in Berlin startet die Liga ihre Offensive für die Fans. Im NBA-House gibt es Spiele und einiges aus der Basketball-Historie zu sehen.

Berlin - Fans der besten Basketball-Liga der Welt können im NBA House vor dem Spiel mit den Wagner-Brüdern in Berlin ab heute die Dunks ihrer Idole nachstellen oder ihre Schuhgröße mit der von Dirk Nowitzki vergleichen. Der Andrang bei der Eröffnung des Hauses am Mittag in der Uber Eats Music Hall hielt sich angesichts des heftigen Winterwetters in der Hauptstadt noch in Grenzen. Die Liga rechnet bis einschließlich Sonntag aber mit 5000 Besuchern und Besucherinnen pro Tag. Es sind Auftritte von Ex-NBA-Spielern wie Dwight Howard und Jason Williams geplant.

Kostenfreie Tickets gibt es auf der Internetseite zum ersten regulären Saisonspiel in Deutschland. Am Donnerstag (20.00 Uhr/Amazon Prime) treffen die Orlando Magic um die deutschen Nationalspieler Franz und Moritz Wagner sowie Tristan da Silva in der Uber Arena auf die Memphis Grizzlies.

Rapper Luciano tritt in der Halbzeitshow auf

Im NBA House gibt es verschiedene Aktionen. Fans können Dunks auf einem niedriger hängenden Korb nachahmen und als Erinnerung ein Foto machen. Auch Bilder mit dem originalen Pokal für den NBA-Champion sind möglich. Bei anderen Basketball-Spielen können Rabatte für den NBA-Shop vor Ort gewonnen werden. Dazu gibt es ein NBA-Halbfeld, auf dem laut Liga auch Teams aus der Region spielen dürfen.

Das Spiel wird für Fans ohne Ticket auch in der Uber Eats Music Hall gezeigt. In der Halbzeitshow wird der deutsche Rapper Luciano auftreten, wie die Liga bekanntgab. Darüber hinaus wird die Singer-Songwriterin und Gewinnerin von „The Voice of Germany“ 2023, Malou Lovis, vor der Partie die deutsche Nationalhymne singen. Melody Thornton performt die US-Hymne.