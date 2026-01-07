Nach dem Brand in Gerwisch rollen weniger Züge zwischen Magdeburg und Berlin. Warum Reisende noch länger mit Einschränkungen rechnen müssen – und was die Bahn jetzt plant.

Magdeburg - Die Bahn hat nach dem Brand an einem Stellwerk bei Gerwisch (Jerichower Land) mit dem Abriss des Gebäudes begonnen. Parallel liefen die Vorbereitungen für den Neubau eines elektronischen Stellwerks, um die volle Kapazität der Strecke zwischen Magdeburg und Berlin dauerhaft wiederherzustellen, teilte die Bahn mit. Das neue Stellwerk soll im vierten Quartal dieses Jahres in Betrieb genommen werden.

Im September hatte ein Brand das Stellwerk in Gerwisch bei Magdeburg vollständig zerstört. Seitdem ist es außer Betrieb. Der Zugverkehr erfolgt seit dem Brand mit Einschränkungen auf der vielbefahrenen Strecke. In den kommenden Wochen sollen die Stellwerke Biederitz und Möser technisch gekoppelt werden, so dass mehr Züge pro Stunde auf der Strecke fahren können. Dafür seien aber umfangreiche Kabelarbeiten und Umbauten notwendig, so die Bahn.