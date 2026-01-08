Ministerpräsident Haseloff begrüßt die Sternsinger der Kathedralpfarrei St. Sebastian und erhält den traditionellen Segen für das neue Jahr.

Magdeburg - Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat die Sternsinger der Kathedralpfarrei St. Sebastian in der Staatskanzlei empfangen. Gemeinsam sagen sie mehrere Lieder. Die Sternsinger überbringen traditionell den Segen für das neue Jahr. Zudem sammeln sie Geld, das Projekten im Rahmen des diesjährigen Leitthemas der Sternsingeraktion „Schule statt Fabrik! Sternsingen gegen Kinderarbeit“ zugutekommt.