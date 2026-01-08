weather schneegriesel
Magdeburg, Deutschland
  3. Tradition: Ministerpräsident empfängt Sternsinger in Staatskanzlei

Ministerpräsident Haseloff begrüßt die Sternsinger der Kathedralpfarrei St. Sebastian und erhält den traditionellen Segen für das neue Jahr.

Von dpa 08.01.2026, 17:07
Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) singt in der Staatskanzlei mit den Sternsingern der Kathedralpfarrei Sankt Sebastian.
Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) singt in der Staatskanzlei mit den Sternsingern der Kathedralpfarrei Sankt Sebastian. Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Magdeburg - Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat die Sternsinger der Kathedralpfarrei St. Sebastian in der Staatskanzlei empfangen. Gemeinsam sagen sie mehrere Lieder. Die Sternsinger überbringen traditionell den Segen für das neue Jahr. Zudem sammeln sie Geld, das Projekten im Rahmen des diesjährigen Leitthemas der Sternsingeraktion „Schule statt Fabrik! Sternsingen gegen Kinderarbeit“ zugutekommt.