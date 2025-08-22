In Berlin und Brandenburg kommt heute nur selten die Sonne raus. Am Wochenende wird es wechselhaft - mit Temperaturen um die 20 Grad.

Berlin/Potsdam - Zum Wochenende zeigt sich das Wetter in Berlin und Brandenburg wechselhaft: Mal Sonne, mal Wolken und dazu kühle Luft. Am Freitag ist es teils stark bewölkt, vereinzelt sind auch kurze Schauer möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Temperaturen erreichen 19 bis 21 Grad, dazu weht ein schwacher bis mäßiger Nordwestwind.

In der Nacht zu Samstag bleibt es bei Tiefstwerten zwischen 10 und 8 Grad meist trocken. Das Wochenende zeigt sich durchwachsen: Am Samstag überwiegen die Wolken. Zwischendurch gibt es zwar etwas Sonne, es ziehen aber auch Schauer durch die Region – vereinzelt können sogar Gewitter auftreten. Die Höchstwerte liegen den Wetterexperten zufolge bei 16 bis 19 Grad.

Am Sonntag beruhigt sich das Wetter wieder, dann ist es heiter bis wolkig und weitgehend niederschlagsfrei. Die Temperaturen steigen auf 19 bis 21 Grad.