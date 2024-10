Dresden - Dynamo Dresden hat dank eines Last-Minute-Tores nach vier sieglosen Spielen wieder einen Erfolg eingefahren. Gegen Aufsteiger Hannover 96 II gewann der Fußball-Drittligist mit 2:1 (0:1) im heimischen Rudolf-Harbig-Stadion und drehte das Spiel spät. Für Hannover traf Lukas Wallner (17.). Den Ausgleich markierte Robin Meißner (79.), das Siegtor Oliver Batista Meier in der zweiten Minute der Nachspielzeit.

Die Niedersachsen waren von Beginn an die stärkere Mannschaft. Zwar hatten auch die Dresdner ihre Chancen, belohnten sich jedoch nicht. Hannover nutzte diese Unsicherheit und fand immer wieder Wege in den Strafraum. Nach einer Ecke verlängerte Fynn Arkenberg die Hereingabe und fand Wallner (17.), der zum 1:0 traf. Danach bekam Dresden etwas mehr Tempo ins eigene Spiel, blieb aber bis zur Pause torlos und wurde von einem Pfeifkonzert der eigenen Fans in die Kabine geschickt.

Auch in der zweiten Hälfte waren die Dresdner oftmals zu langsam und kamen nicht oft in die Räume, um gefährliche Situationen zu kreieren. Erst in der 79. Minute gelang Meißner der Ausgleich. Nach einer Flanke von Philip Heise traf Meißne per Kopf. Danach war Dynamo wie ausgewechselt und ging merklich auf den Sieg. Wieder gab Heise eine Vorlage in den Strafraum, die diesmal Batista-Meyer (90.+2) fand und die Hausherren spät jubeln ließ.