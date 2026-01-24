Der frühere Landtag, später als „Kreml“ bekannt, wird zum Uni-Campus. Was vor Ort besprochen wurde – und wann die Pläne erstmals öffentlich gezeigt werden.

Potsdam - Mehr als hundert Besucherinnen und Besucher haben am öffentlichen Rundgang auf dem Gelände des künftigen Uni-Campus am Brauhausberg in Potsdam teilgenommen. Das Interesse war groß, da das Areal zuvor nicht frei zugänglich war, wie die Stadt Potsdam mitteilte.

Der Beigeordnete für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt, Bernd Rubelt, begrüßte die Interessierten. Vor Ort wurde unter anderem über die Themen Denkmalschutz, Umwelt und Natur sowie Stadtplanung gesprochen. Konkrete Pläne für den neuen Campus wurden jedoch nicht gezeigt. Dafür gibt es eine weitere öffentliche Veranstaltung am 29. Dezember, bei der drei Varianten des Städtebaus für den zukünftigen Campus vorgestellt werden und Feedback eingeholt wird.

Software-Milliardär plant neuen Campus

Der Software-Milliardär und SAP-Mitgründer Hasso Plattner will über seine Stiftung bis 2035 einen neuen Campus in Potsdam aufbauen und seine IT-Forschungseinrichtung, das Hasso-Plattner-Institut (HPI), erweitern. Damit soll Deutschland bei der Forschung zur Künstlichen Intelligenz (KI) im internationalen Wettbewerb stärker mitmischen. Wegen der Erweiterung des HPI, das zur Uni Potsdam gehört, sollen Jura und Sozialwissenschaften vom Campus Griebnitzsee zum neuen Standort nahe dem Hauptbahnhof ziehen.

Auf dem Brauhausberg, auf dem der Campus entstehen soll, tagte bis 2013 der brandenburgische Landtag. In der DDR beherbergte das weithin sichtbare Gebäude die SED-Bezirks- und Kreisleitung. Es bekam daher den Spitznamen „Kreml“. Seit vielen Jahren stand es leer. Vor Jahren hieß es, es soll für Wohnungen und Gewerbe umgebaut werden. Im August 2023 war in dem denkmalgeschützten Gebäude ein großes Feuer ausgebrochen. Dabei stürzte der Dachstuhl ein. Immer wieder kam es auch zu Beschädigungen auf dem Gelände durch Vandalismus.