Der Deutsche Gewerkschaftsbund in Sachsen hat seine neue Landesspitze gewählt. Vorsitzende ist nun die 45-jährige Daniela Kolbe. Wofür steht sie?

Dresden - Die frühere SPD-Bundestagsabgeordnete Daniela Kolbe ist neue Vorsitzende des DGB Sachsen. Die 45-jährige Diplom-Physikerin löst Markus Schlimbach ab, der nach acht Jahren an der Spitze des Gewerkschafts-Dachverbandes nicht erneut kandidiert hat. Bei der Bezirkskonferenz in Dresden stimmten 96,8 Prozent der Delegierten für Kolbe, wie der DGB mitteilte.

Die aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen könnten nur mit und nicht gegen die Beschäftigten gelöst werden, mahnte sie. „Die absurden Forderungen von Teilen der Politik und der Wirtschaft zur Verlängerung

der Arbeitszeit und Kürzungen bei der sozialen Sicherheit zeugen von

Ideenlosigkeit und wenig Weitblick. Das sind Vorschläge aus der Mottenkiste.“