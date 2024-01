Lilienthal - In der Gemeinde Lilienthal bei Bremen sind dutzende Häuser und Wohnungen wegen des anhaltenden Hochwassers weiterhin evakuiert. Das teilte die Gemeinde am Donnerstag auf Anfrage mit. Wie viele Menschen davon betroffen sind, war zunächst nicht bekannt. In den vergangenen Tagen konnten einige Betroffene in der Gemeinde wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Pegelstände seien mit Stand Donnerstagmorgen leicht gesunken, hieß es. In Lilienthal leben rund 20.000 Menschen.