Leipzig - Der Deutsche Wetterdienst warnt vor orkanartigen Böen am Neujahrstag in Teilen Sachsens. Betroffen ist das Erzgebirge, wo in Lagen über 1.000 Meter Windböen von mehr als 100 Kilometer pro Stunde erreicht werden könnten, wie es in einer am Silvestertag herausgegebenen Unwetterwarnung heißt. Dabei könnten Bäume umstürzen, Äste und Dachziegel herabfallen und Gerüste umstürzen.

Der Aufenthalt im Freien sollte laut DWD möglichst vermieden werden, Gegenstände im Freien sollten gesichert oder abgebaut werden. Die Unwetterwarnung gilt am Neujahrstag von 2.00 bis 18.00 Uhr.