An den Feiertagen zeigt sich das Wetter in Berlin und Brandenburg wechselhaft – am Sonntag soll es stürmisch werden.

Berlin/Potsdam - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in Berlin und Brandenburg vor Sturmböen und starken Gewittern am Pfingstsonntag. Von Westen ziehen am Vormittag starke Gewitter auf, dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 80 Kilometer pro Stunde, teilte der DWD mit. Besonders heftig sollten diese demnach im Süden Brandenburgs sowie nordöstlich und nordwestlich von Berlin werden. Auch Hagel sei möglich.

Am Abend sollen die Gewitter nachlassen. Ab dem Mittag und bis zum Abend warnte der DWD in Berlin und in weiten Teilen Brandenburgs zudem vor Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 70 Kilometer pro Stunde an. Bis zum Mittag seien Windböen möglich.

Nach Angaben der Berliner Feuerwehr gab es zunächst keine größeren Einsätze wegen des Gewitters. Die Regionalleitstelle Lausitz berichtete von einzelnen umgekippten Bäumen und herabgefallenen Ästen.

Wechselhaftes Pfingstwetter

Über die Gewitter und Böen hinaus erwarteten die Meteorologen am Pfingstwochenende unbeständiges Wetter: Der Himmel soll sich am Sonntag mit vielen Wolken bedeckt zeigen und es soll wiederholt zu Schauern kommen. Die Temperaturen erreichen maximal 21 Grad.

Die Nacht auf Montag wird wolkig, mit regionalen Schauern und Tiefsttemperaturen um die neun Grad. Auch am Pfingstmontag wird es den Angaben zufolge wechselnd bis stark bewölkt. Vereinzelt kommt es Schauern bei bis zu 19 Grad. Es weht ein teils mäßiger Wind mit vereinzelten Windböen.