Potsdam - Der 1. VfL Potsdam hat sich mit einer Heimniederlage aus der Handball-Bundesliga verabschiedet. Am letzten Spieltag unterlagen die Brandenburger vor 2.130 Zuschauern gegen den Tabellendritten MT Melsungen mit 26:31 (11:15). Bereits vorher war der Abstieg Potsdams besiegelt. Deren bester Werfer war Dustin Kraus mit sechs Toren. Bei Melsungen kamen Erik Balenciaga und Ian Barrufet jeweils auf fünf Tore.

In ihrem letzten Bundesliga-Spiel ging das Tabellenschlusslicht zunächst engagiert zu Werke und schnell 2:1 in Führung. Allerdings taten sich die Potsdamer anschließend immer schwerer, gute Wurfpositionen zu kreieren. Zudem scheiterten sie immer häufiger am 44 Jahre alten Oldie Carsten Lichtlein im Melsunger Tor. So gerieten sie nach 20 Minuten 8:13 in Rückstand.

Den Gästen war aber anzumerken, dass es sportlich für sie um nichts mehr ging. Auch sie machten viele Fehler. Und so konnten die Gastgeber dranbleiben, waren kurz nach dem Seitenwechsel wieder auf ein Tor dran (14:15). Nun war es eine Partie auf Augenhöhe, doch Potsdam machte ein paar Fehler zu viel, um Melsungen wirklich ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Die Gäste brachten ihren Vorsprung am Ende routiniert ins Ziel.