Diese Partie hat es in sich. Schon am zweiten Spieltag der 2. Bundesliga kommt es zum Duell zwischen Dresden und Magdeburg. Die DFL hat jetzt das genau Datum verkündet.

Dresden/Magdeburg - Der „Elb-Clásico“ zwischen Dynamo Dresden und dem 1. FC Magdeburg findet am 9. August statt. Das gab die Deutsche Fußball-Liga mit der genauen Ansetzung der Partien der ersten beiden Spieltage in der 2. Fußball-Bundesliga bekannt. Anstoß des Spiels zwischen den großen Rivalen schon am zweiten Saisonspieltag ist um 13.30 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion. Der Pay-TV-Sender Sky überträgt live.

Zum Saisonauftakt treten Aufsteiger Dynamo und der 1. FCM jeweils am 3. August (13.30 Uhr/Sky) an. Die Dresdner gastieren dann bei der SpVgg Greuther Fürth, Magdeburg empfängt zeitgleich Eintracht Braunschweig. Weitere Partien der 2. Bundesliga im August und September will die DFL in der kommenden Wochen genau terminieren.