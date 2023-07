Dresden/Zwickau - Fußball-Drittligist Dynamo Dresden setzt sich für den angeschlagenen Drittliga-Absteiger FSV Zwickau ein. Die Westsachsen müssen eine Finanzlücke von 500.000 Euro schließen, Dresden will mit einem „Hilfe-Spiel“ die Not lindern, wie der Verein am Mittwoch mitteilte. Unter dem Motto „Eene Bande hält zusammen“ tritt die Mannschaft von Dresdens Trainer Markus Anfang am 22. Juli beim FSV Zwickau in der GGZ Arena an (15.00 Uhr). Der Erlös kommt zu 100 Prozent Zwickau zugute.

Zwickau droht die Löschung aus dem Vereinsregister. Anhänger des Regionalligisten, der sich zuvor sieben Jahre in der dritten Liga gehalten hatte, haben bereits die Crowdfunding-Kampagne „Fußball gehört den Fans“ ins Leben gerufen, um den Verein zu retten.