Dresden - Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden hat sich vorzeitig von seinem Geschäftsführer David Fischer getrennt. „Der zum 30. Juni 2026 auslaufende Vertrag wird entsprechend nicht verlängert und David Fischer mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben freigestellt“, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Fischer hatte sein Amt in Dresden am 1. August 2023 angetreten.

Er hat laut Club-Angaben dazu beigetragen, strategische Entwicklungen umzusetzen. Zudem konnte Dresden Rekorderlöse im Vermarktungs- und Merchandisingbereich sowie einen Mitgliederzuwachs auf über 35.000 Vereinsmitglieder erzielen. Auch das Eigenkapital konnte durch den Kauf der Walter-Fritzsch-Akademie erhöht werden. Allerdings gab es bei der künftigen Ausrichtung unterschiedliche Meinungen, weshalb es nun zur sofortigen Trennung kam.