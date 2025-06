Dynamo Dresden verleiht Talent Lehmann an Verl

Dynamo-Spieler Paul Lehmann wird nun an Verl verliehen.

Dresden - Zweitliga-Aufsteiger Dynamo Dresden verleiht Paul Lehmann an den SC Verl. Der 20 Jahre alte Verteidiger hatte im April seinen Vertrag bei der Sportgemeinschaft erst verlängert und soll nun in der 3. Liga Spielpraxis sammeln.

„Für Pauls Entwicklung ist es nach der letzten Saison, die von vielen verletzungsbedingten Pausen geprägt war, extrem wichtig, dass er Spiele absolviert und so wieder in den für ihn gewohnten Rhythmus kommt. Der SC Verl steht als Verein für die Entwicklung junger Spieler und bietet Paul somit die perfekte Möglichkeit in der 3. Liga auf hohem Niveau den nächsten Schritt zu gehen“, sagt Dynamo-Sportchef Thomas Brendel, der weiter mit dem Talent plant.

Immerhin ist Lehmann gebürtiger Dresdner. Von der Jugend an durchlief der 1,90 Meter große Verteidiger die Nachwuchs-Mannschaften der Schwarz-Gelben. Im Jahr 2022 wurde Lehmann dann erstmals mit einem Profivertrag ausgestattet. Seitdem bestritt er sechs Partien für die Profis der SGD.