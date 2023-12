Dresden - Mit zwei Testspielen und einem Wintercamp im Süden bereitet sich Dynamo Dresden auf das Restprogramm der 3. Fußball-Liga vor. Der Trainingsauftakt erfolgt am 2. Januar, einen Tag später reist der aktuelle Tabellenzweite in die Türkei nach Belek. In wärmeren Gefilden soll bis 11. Januar die Basis für den Aufstieg in die 2. Bundesliga gelegt werden. Nach der Rückkehr aus Belek testet Dynamo gegen den tschechischen Erstligisten FK Pardubice (14. Januar, 14.00 Uhr) und gegen Liga-Konkurrent SV Sandhausen (20. Januar, 14.00 Uhr). Das gab der Club am Freitag bekannt.