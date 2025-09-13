In Gesundbrunnen wird am Freitagmorgen eine Leiche mit Verbrennungen gefunden. Vor Ort wird auch ein Verdächtiger festgenommen.

Berlin - Nach dem Fund einer Frauenleiche mit schweren Brandspuren auf einem Spielplatz im Volkspark Humboldthain in Berlin ist der festgenommene Verdächtige wieder auf freiem Fuß. Die Verdachtsmomente gegen den 49-Jährigen haben sich nicht bestätigt, teilte die Berliner Staatsanwaltschaft mit.

Aus den Erkenntnissen der Obduktion ergeben sich demnach keine eindeutigen Hinweise darauf, ob von einem Fremdverschulden ausgegangen werden kann. Die Ermittlungen hierzu dauerten an. Die Identität der Frau ist nach wie vor unklar. Erste intensive Bemühungen einer Identifizierung verliefen erfolglos.

Die Leiche der Frau war am Freitagmorgen auf dem Spielplatz im Ortsteil Gesundbrunnen gefunden worden. Der 49-Jährige wurde von der Polizei auf dem Spielplatz festgenommen. Die Staatsanwaltschaft und eine Mordkommission ermitteln seitdem.