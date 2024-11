Berlin - Ein E-Scooter-Fahrer ist in Berlin-Mitte von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Der 25-Jährige flog durch den Aufprall mehrere Meter durch die Luft und landete auf der Straße, wie die Polizei mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge soll er in der Nacht zunächst über Rot gefahren sein. An der Seestraße Ecke Nordufer erfasste ihn ein 43-Jähriger mit seinem Auto. Ein Passant leistete Erste Hilfe vor dem Eintreffen der Rettungskräfte. Der 25-Jährige wurde wiederbelebt und kam in ein Krankenhaus.

Der Autofahrer blieb unverletzt. Sowohl das Auto als auch der E-Scooter wurden beschlagnahmt und sollten technisch begutachtet werden. Die Unfallstelle war für zweieinhalb Stunden voll gesperrt.