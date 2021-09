E-Scooter-Verleih künftig auch in Greifswald

Greifswald - Auch Greifswalder können künftig elektrische Tretroller - sogenannte E-Scooter - leihen. 100 E-Scooter sollen ab Freitag in der Hansestadt zur Verfügung stehen, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Es sei das erste derartige Angebot in Greifswald. Betrieben werden die Roller von der Firma MIR Solutions GmbH, die nach eigenen Angaben gleichzeitig auch ihr Car-Sharing-Angebot mit einem Auto nach Greifswald bringt. Das Unternehmen bietet E-Scooter und Car-Sharing bereits in Rostock und Schwerin an. In Stralsund ist die Firma nur mit Car-Sharing präsent.