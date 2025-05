Berlin - Die Tischtennisfrauen des TTC Berlin Eastside wollen in einer lange schwierigen Saison den nächsten Erfolg feiern. Im Playoff-Halbfinale um die deutsche Meisterschaft heißt der Gegner am Wochenende TSV Dachau 65. Am Freitag (18.30 Uhr) findet im heimischen TT Dome das Hinspiel, am Sonntag (14.00 Uhr) das Rückspiel bei den Oberbayerinnen statt.

Dachau hatte in der Bundesliga seine bisher beste Punkterunde gespielt und sich als Zweiter erstmals direkt für das Halbfinale qualifiziert. Eastside bestritt die Normalrunde nahezu durchgängig mit einem neu formiertem, jungen Kader.

Anfangs gab es mehrere Niederlagen. Das Team wurde nur Sechster von sieben, verbesserte sich im Viertelfinale aber deutlich und schaltete Titel-Mitfavorit DJK Kolbermoor aus.

Triple noch möglich

Gegen Dachau ist das Team eher Außenseiter, zumal hinter dem Einsatz der angeschlagenen Serbin Sabina Surjan ein Fragezeichen steht. Für die Berlinerinnen ist sogar noch ein Titel-Triple möglich. Den Pokal hat der Club Anfang des Jahres bereits gewonnen. Der Titel in der Champions League, in der am 5. und 12. Juni die beiden Finalspiele gegen TT Metz anstehen, und die elfte nationale Meisterschaft seit 2014 könnten folgen.